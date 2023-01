L’infamia nazista del 16 ottobre ’43 e la posa | oggi | di cinque pietre d' inciampo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stamane attorno alle dieci, quando ciascuno di voi ha appena attinto la copia del Foglio che avete in mano, a cento metri da casa mia si starà svolgendo una cerimonia straziante. Ci passavo e ci passo ogni giorno innanzi al numero 240 di viale Trastevere, e l’ho già raccontato una volta ai lettori di questo quotidiano. E ogni giorno me ne vengono i brividi nel rammemorare quanto accadde la mattina presto del 161943 in quella casa al cui secondo piano abitava una famiglia romana ebrea. I Sabatello, padre e madre e la bellezza di otto figli. C’erano venuti ad abitare alcuni anni prima forse perché era una casa più grande e più luminosa rispetto a quella del ghetto dove avevano vissuto prima. Ebbene stamane innanzi al cancelletto che marca il numero 240 di viale Trastevere (nel 1943 portava la denominazione viale del Re) verranno apposte...