Linea 2 Metro | corse straordinarie dopo Napoli-Juventus

Napolike.it

...un'opera di grande rilevanza strategica per la mobilità sostenibile poiché permetterebbe l'intermodalità con leA, B e C, con il Tram Termini - Giardinetti - Tor Vergata e con la...'Come è noto, la1 viene utilizzata ogni giorno da parecchie decine di migliaia di passeggeri, cittadini napoletani, lavoratori e studenti. Inoltre, in un periodo di altissima affluenza ... Metro linea 2, treni straordinari per la partita Napoli-Juventus del 13 gennaio 2023 Corse straordinarie della metro linea 2 in occasione della partita tra Napoli e Juventus in programma venerdì allo stadio Maradona.Venerdì 13 gennaio in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli 4 corse in più da Napoli Campi Flegrei verso Napoli Gianturco e una in ...