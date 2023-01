L’indimenticabile prima volta della Roma femminile in Champions

(Di martedì 10 gennaio 2023) È stata la mano di Ceasar, lo strapotere di Haavi, l’eleganza di Minami, la maturità di Linari. E ancora: la precisione imprescindibile di Giugliano, il dinamismo di Greggi, l’aggressività di Bartoli, la corsa di Andressa e la lucidità di Giacinti. Questo per andare oltre la retorica che accompagna incessantemente le riflessioni calcistiche sulle squadre che vanno oltre i propri limiti, compresa l’Italia maschile vittoriosa all’Europeo maschile, e cioè la retoricaforza del gruppo. Qualche tempo fa l’account InstagramWomen ha fatto circolare una foto che cattura l’apice dell’urlo pre partitasquadra a pochi secondi dal fischio d’inizio. Un’istantanea particolare, diversa dalle moltissime che si trovano nel feed dei vari club. Una ripresa dal basso inquadra Elisa Bartoli, il capitano, ...

