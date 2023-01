(Di martedì 10 gennaio 2023) IN VATICANO 10 gennaio 2023 12:52 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

TGCOM

Covid, negli aeroporti italiani tamponi per chi arriva dalla Cina IN VATICANO L'tra Giorgia Meloni e Papa Francesco polemiche sulla youtuber svedese Tra 'sgasate' in spiaggia e ...È durato circa 35 minuti il colloquiotra il Papa e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, iniziato alle 10 e terminato alle 10.35. La premier - fa sapere la sala stampa vaticana - è uscita dalla biblioteca privata del ... L'incontro privato tra Giorgia Meloni e Papa Francesco Daniele Adani ha ricordato l’ex compagno di avventura Gianluca Vialli in lacrime, parlando di quanto gli rivelò sui suoi progetti futuri ...Trentacinque minuti di colloquio privato: è il primo incontro ufficiale tra Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per l’occasione la premier riceve in dono dal Pontefice il mess ...