L’incontenibile leggerezza d’amare

(Di martedì 10 gennaio 2023) Di Vincenzo Calafiore 10 Gennaio 2023 Udine “ ..il tempo, le profondità nell’amore, hanno un senso e un valore, inestimabili. Certe volte, o il più delle volte, il limite delle parole non riesce a spiegare, e non bastano mai! “ Vincenzo Calafiore Sarà il tempo a dare ragione o risposte a tutte le domande, ai perché; ma oggi il tempo invecchia rapidamente e più in fretta di noi stessi, rimasti impigliati come falene nelle maglie della nostalgia, nei confini sfumati delle nostre età, nei valori da ridefinire a volte, e nei ricordi agrodolci. Ricordi sempre più vivi, e sono espressioni, sofferte, di noi e di questa umanità, fuori da ogni misura del racconto personale che si sta scrivendo, privo dalla preziosità intensa della poesia, della magia del vivere, del patos che solo l’amore, o di chi sa amare potrà sempre dispensare. Il bisogno di amare o di essere amati è un’esigenza ...