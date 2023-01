Limite di 30 km h in tutta Milano dall’1 gennaio 2024

IL GIORNO

A Milano dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza. Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno, a prima firma di Marco Mazzei del gruppo consiliare Beppe Sala sindaco, che prevede il limite massimo di 30 km/h in tutta la città a partire dal gennaio 2024, nonché di una graduale trasformazione delle attuali 'zone 30' in 'zone 20'. Bologna si prepara a una svolta epocale in tema di mobilità: il passaggio da 'Zona 30' a 'Città 30'. Si tratta, in pratica, di estendere all'intera area urbana il limite massimo. Approvato un ordine del giorno per abbassare il limite di velocità in tutta la città: «Protegge vite e migliora la qualità dell'aria» - Il centrodestra è contrario: «Una farsa, si intasa il traffico»