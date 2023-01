Lettera-appello al ministro Sangiuliano | Intitolare la Biblioteca Nazionale di Napoli a Croce

(Di martedì 10 gennaio 2023)aldella Cultura Gennaroin cui si chiede la cancellazione del nome di Vittorio Emanuele III dalladi, per sostituirlo con quello di Benedetto. Ha per mittentee il “Comitato 9 Gennaio” laindirizzata aldella Cultura Gennaro, in cui si chiede la cancellazione

Molise Network

... ucciso dalla mafia per avere detto no alle estorsioni, fa unal Parlamento. 'Trentadue anni " quelli che ci separano dallaal Caro estorsore di Libero Grassi, pubblicata il 10 ...... ucciso dalla mafia per avere detto no alle estorsioni, fa unal Parlamento. "Trentadue anni - quelli che ci separano dallaal Caro estorsore di Libero Grassi, pubblicata il 10 ... AGNONE – Lettera-appello al sindaco Daniele Saia per salvare il soffitto della biblioteca Speriamo di avere a breve altre adesioni, ma siamo pronti a mandare la lettera-appello al ministro della Cultura". L'appello è stato sottoscritto al momento da "Memoriæ – Museo della Shoah di Napoli", ...I comitati “Pendolari Sicilia-CIUFR” e “Cefalù-Quale ferrovia” dopo poco meno di tre anni di vani appelli rivolti al Presidente della Repubblica, ...