L’estate del 2022 in Europa è stata la più calda di sempre | nell’anno più rovente per l’Italia | i dati di Copernicus

Agenzia ANSA

...ha raccontato la difficile esperienza affrontata la scorsa...altro giorno e con Serena Bortone ha ripercorso nel dettaglio'... dal momentomalore improvviso capitato in un bar di Milano ......la scorsa- prosegue la nota - Dazn ha descritto come il proprio monitoraggio abbia tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristinoservizio. Durante'... L'estate del 2022 in Europa è stata la più calda della storia