L'Esercito a Pitti tra innovazione e riuso / VIDEO - Cronaca - lanazione.it

Esercito Italiano

Tessuti innovativi al grafene, ma anche il recupero dei vecchi teli da tenda e di altri materiali dismessi nella collezione di moda presentata dai marchi che producono su licenza per l'...L'Italiano anche nel 2023 partecipa al tradizionale appuntamento della moda italiana "Immagine Uomo 103", presso la Fortezza da Basso di Firenze, con gli stand dei brand "Sportswear" per la parte abbigliamento edby Ciak Roncato per la parte accessori e ... Esercito ancora presente a Pitti immagine uomo Tessuti innovativi al grafene, ma anche il recupero dei vecchi teli da tenda e di altri materiali dismessi nella collezione di moda presentata dai marchi che producono su licenza per l'Esercito Italia ...L'Esercito italiano partecipa a Pitti Immagine Uomo, il tradizionale appuntamento della moda italiana alla Fortezza da Basso di Firenze. (ANSA) ...