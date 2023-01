L’epica risposta di Federica Pellegrini a chi sta dicendo che è incinta

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 10 gennaio 2023) In gravidanza non si beve, si sa. Quindi quale modo migliore per mettere a tacere le voci di un presunto figlio in arrivo se non con un cocktail in mano? Così ha fatto, ‘vittima’ delle voci che continuano a rincorrersi sul web che la vorrebbero. L’ex nuotatrice, da poco convolata a nozze a Venezia con Matteo Giunta, è reduce dalla Luna di miele alle Maldive, vacanza dove ha passato anche il Capodanno. La notizia della presunta gravidanza arriva proprio da lì, e dal fatto che la campionessa non abbia toccato neanche un goccio di alcol durante i festeggiamenti del 31 dicembre, neppure un bicchiere per il classico brindisi. Vi raccomandiamo...e Matteo Giunta rivelano: “Ci sposiamo ad agosto ...