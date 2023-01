Leila Kaouissi | la mamma disperata | “È scappata di casa | stava malissimo Ho pianto tantissimo” I fan preoccupati chiedono notizie

(Di martedì 10 gennaio 2023) È un periodo più difficile del solito quello che sta vivendo, la 18enne che racconta su TikTok la sua battaglia contro i DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare). Stando a quanto riportato da Today, infatti, la ragazza sarebbedi, gettando così i genitori (e i fan) nello sconforto più totale. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri 9 gennaio, a Milano (zona Piazza Cinque Giornate) dovevive con la propria famiglia. In serata il padre si sarebbe recato presso le forze dell’ordine per effettuare la denuncia mentre la madre, sui social, avrebbe spiegato in lacrime: “Nei giorni scorsi mi aveva detto che“. “Si sarebbe allontanata per fare alcuni acquisti, mentre la madre riposava”, si legge sul sito che riporta la ...

Today.it

