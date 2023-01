Leeds | pronto un trasferimento record

Sportitalia

L'unica squadra a provarci seriamente è stato il, che ha subito soddisfatto le richieste del ... 'Charles èfisicamente e mentalmente, faccio grande affidamento su di lui': sono parole del ...Il giornalista delUnited Joe Donnohue ha scritto su twitter: 'Un'altra partita in cui esci ... Wilfried Gnonto rappresenta l'Italia, ma l'italo - ivoriano èa diventare un calciatore ... Leeds, il tecnico Marsch su Haaland: "Ci aspettiamo che sia pronto" Il Torino osserva con interesse Sabiri per la sessione di mercato invernale: Vagnati si prepara a sfidare il Leeds per il centrocampista ...Il Leeds è pronto ad aggiungere una nuova pedina al suo pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, è stato raggiunto l’accordo.