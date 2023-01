Lecce | Baroni | ‘Colombo ha potenzialità incredibili’

ItaSportPress

... Home Sport Gendrey: "Con il Milan dobbiamo giocare senza paura" Gendrey: "Con il Milan dobbiamo giocare senza paura" 10/01/2023 - 07:19 Redazione Sport 0 52- Per ildi Marcoè un ......il. La squadra giallorossa riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio all'Acaya Resort dove si inizierà a preparare la sfida di sabato prossimo alle ore 18 contro il Milan. Il tecnico,... Lecce, Baroni: “Soddisfatto della prova contro lo Spezia. Ho ragazzi coraggiosi” Milan, alla vigilia del match di Coppa Italia arriva il messaggio del capitano rossonero, pronto a non mollare: ecco il messaggio social.L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo del Lecce. E, in particolare, sulla benedetta abbondanza che crea, a questo punto, piacevoli dubbi a Baroni: ...