Le ultime olimpiadi di Cortina

Corriere

...non ha intenzione di annunciare o spiegare niente Tokyo (Giappone) 25/07/2021 - Tennis /... Serena Williams si è accontentata di scegliere la sua avventura nellefasi di una carriera ...Il campo di gioco sarà il PalaAlpitour , noto anche come PalaOlimpico o PalaIsozaki, costruito in occasione delledel 2006 e 'casa' anche delleATP Finals di tennis. Si trova nei ... Olimpiadi, la contromossa di Trento: vuole strappare il curling a Cortina "L’opinione pubblica mi vede come la cattiva della storia: come può la Federginnastica, a questo punto, non mandarmi via Ma chi mi conosce, sa chi sono".Federica Pellegrini non è incinta. A smentire le voci circolate negli ultimi giorni, è la stessa campionessa di nuoto in un'intervista a La Repubblica. Il gossip, alimentato da una fonte che durante l ...