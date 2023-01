Le indagini di Lolita Lobosco 2 | quando finisce la serie tv | ecco quante puntate sono e dove vedere le repliche

(Di martedì 10 gennaio 2023)previste per Ledi2, la seconda stagione dellatv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda seiper sei prime serate. L’ordine dellede Ledi2 La prima è stata domenica 8 gennaio 2023; l’ultima domenica 12 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: domenica 8 gennaio 2023 Seconda puntata: domenica 15 gennaio 2023 Terza puntata: domenica 22 gennaio 2023 Quarta puntata: domenica 29 gennaio 2023 Quinta puntata: domenica 5 febbraio 2023 Sesta puntata: domenica 12 febbraio 2023 Ma quanto dura Le...

SiViaggia

...deciso di fare la Pergolesi Intanto Viola e Damiano aspettano trepidanti l'esito delle... anticipazioni e cast Niccolo Maggesi - 9 Gennaio 2023LOBOSCO 2 quante puntate, cast ...Luisa Ranieri è tornata ieri sera con la seconda stagione della fiction "LediLobosco" in onda in prima serata su Rai1. Questa mattina i dati Auditel in merito agli ascolti tv ci confermano il successo della Ranieri e la consacrano "regina' indiscussa delle ... Le location della seconda stagione della fiction Tv “Le indagini di Lolita Lobosco” Quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione della serie tv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1 In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. L’o ...È andata alla grande la prima puntata della seconda stagione della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco” andata in onda ieri sera su Rai Uno. Tra i protagonisti della… Leggi ...