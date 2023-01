(Di martedì 10 gennaio 2023) 'Due seni e un sedere': così l'Sonia Souid si sentiva davanti a Noel Le, il presidente della Federcalcio francese travolto in queste ore da unache ne mette a repentaglio il posto. ...

La Gazzetta dello Sport

'Due seni e un sedere': così l'agente Sonia Souid si sentiva davanti a Noel Le, il presidente della Federcalcio francese travolto in queste ore da unache ne mette a repentaglio il posto. Una polemica innescata dall'ultima intervista dello stesso dirigente che, dopo ...Leha smentito tutto, ma ora non è più sicuro del posto: le dichiarazioni contro Zidane hanno aperto una crisi all'interno della Federcalcio, tanto che il suo mandato potrebbe finire prima ... Le Graet, bufera senza fine: ripetute proposte indecenti a un’agente sportiva Caos nella Federcalcio francese! Noel Le Graet nuovamente nella bufera: dopo aver ricevuto una marea di critiche per le sue dichiarazioni nei confronti di Zdane, il presidente della federazione ...Il presidente della Federcalcio avrebbe fatto avances esplicite alla procuratrice Sonia Souid. Sarà interrogato dagli inquirenti ...