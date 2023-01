Le contorsioni di Meloni e il progetto della destra per conquistare l’Europa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Adesso Giorgia, e anche Matteo Salvini, condannano l’occupazione golpista dei luoghidemocrazia brasiliana da parte dei seguaci di Jair Bolsonaro. Se avete un po’ di tempo da perdere, andate a leggere cosa dicevano fino a poco tempo fa dell’ex amico. Non condannarono allo stesso modo l’assalto dei seguaci di Donald Trump a Capitol Hill. Ora entrambi i sovranisti al governo sono costretti a darsi una regolata internazionale. Soprattutto la presidente del Consiglio, che inserisce la condanna nella nota ufficiale di Palazzo Chigi dopo l’incontro con Ursula von der Leyen. Le torsioni in politica estera sono spesso all’insegna dell’ipocrisia. E nel casovisitapresidenteCommissione europea servono a strappare la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per non ...

