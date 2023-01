(Di martedì 10 gennaio 2023) Erano sparite dagli ecommerce di tutto il mondo, con grande disappunto dei fan. Nel novembre 2017,allora direttore artistico della sua etichetta Off-, aveva reinterpretato la sneaker più iconica di Nike, il modello Air1 con una collezione intitolata Ghosting. Un bel regalo per gli appassionati di streetwear che si strapparono letteralmente i capelli per accaparrarsi tutti i colori e i modelli presentati, tra cui la Off-The Ten e la Off-Ghost Grey. E proprio quest'ultimo modello dovrebbein auge nei prossimi mesi. Secondo diversi siti web specializzati, l'emblematico modello in pelle grigia monocromatica dovrebbe essere nuovamente commercializzato nella primavera del 2023, ma solo nelle boutique parigine. Il modello si ...

GQ Italia

E nel 2006 è stata nominata Comandante onorario di uno Squadrone del 31° Fighter Wing del Department ofUsa di stanza alla Base aerea militare di Aviano ('Un riconoscimento che mi ha fatto ...and the U. S. Navy. HighRES, Inc. dba ReverseEngineering.com is privately held. Visit www. ReverseEngineering.com for more information. ReverseEngineering.com ® is a registered trademark ... Le Air Force 1 firmate da Virgil Abloh e Off-White stanno per tornare Nate nel 1982, le Air Force erano nate originariamente per vestire i giocatori di basket di tutto il mondo. Il loro nome si ispira all’aereo del presidente degli Stati Uniti. Bruce Kilgore, il designe ...Il Canada ha annunciato oggi l'acquisto del caccia di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin per 88 velivoli e un contratto del valore di 14 miliardi di dollari americani.