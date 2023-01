(Di martedì 10 gennaio 2023) Laha compiuto 123: ilguidato dal presidente Claudio Lotito è infatti nato il 9 gennaio 1900. Per questo motivo la società, come ogni anno, ha organizzato una cena per...

leggo.it

; . Liguria; . Marche; . Puglia; . Sicilia; . Toscana; . Umbria. . Due persone in maschera posano presso il Ponte dei Sospiri, in attesa delladelle Marie in piazza San Marco a Venezia, ...Non ha contribuito alla serenità del momento ladi dichiarazioni di padre Georg Ganswein , ...particolare che ha aperto la strada a quella ancora più importante e combattuta della Regione... Lazio, sfilata delle wags per i 123 anni del club. Chiara Nasti e Jessica Immobile super sexy AGGIORNAMENTI ORE 00.20 - Taglio della torta e musica chiudono la bellissima serata al Rome Cavalieri Waldorf Astoria. AGGIORNAMENTO ORE 00.14 - Il ds biancoceleste Igli Tare ...[themoneytizer id=”99064-6] Festeggiamenti contenuti in casa Lazio. Il pareggio contro l’Empoli ha rovinato in parte l’atmosfera per i 123 anni di storia biancoceleste. Immancabili i fuochi d’artific ...