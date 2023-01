Lazio | Lotito | 'Combattiamo chi infanga i nostri valori Alla squadra dico che i risultati sono necessari'

Corriere dello Sport

Il centrocampista serbo non rinnoverà il suo accordo con i biancocelesti e lascerà la ...Dallo scorso 30 ottobre, laha conquistato solo 7 punti, è uscita dall' Europa Leagu e, dove ... Sarri è solo, e probabilmente si è isolato anche per scelta,fa il senatore a tempo pieno, ... Lazio, Sarri: "Vi spiego il problema della squadra. Lotito negli spogliatoi..." Alla bellissima cena per i 123 anni della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha tenuto un discorso per dare il benvenuto a questo nuovo anno e per rimarcare i valori della ...Confronto Sarri-Lotito: le ultime in casa Lazio dopo il pari con .... Numeri pesantissimi, soprattutto per chi dovrebbe provare a lottare per la Champions League. Sarri © LaPresseRisultato tre partite ...