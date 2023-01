La Lazio Siamo Noi

... Marin è il migliore del match(4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 6.5 (dal 25 st Hysaj 5.5), Casale 5.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic - Savic 6,6 (dal 25 st Vecino 5.5), Luis ...È bastato togliere tre titolarissimi come Lazzari,e Zaccagni per far spegnere del tutto la. 'Parliamo di prima vera crisi della gestione Sarri perché il tecnico l'anno scorso aveva ... Lazio, Cataldi: "Serve più malizia. Su Luis Alberto e il rinnovo dico..." - VIDEO Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in occasione della festa per i 123 anni della Lazio, Danilo Cataldi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra. Ecco le parole ...[themoneytizer id=”99064-6] Questa sera la Lazio festeggia i 123 anni di storia: la squadra si è concessa una cena di gruppo insieme a tutta la società. Tra i presenti anche il vice capitano Danilo C ...