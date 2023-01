L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia | per lui cambiano anche le leggi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Comincia la nuova vita diinSaudita. Mentre i suoi fan attendono l’esordio in campionato con la maglia dell’Al-Nassr, domenica 22 gennaio, fa rumore una sorta di legge ad personam per favorirlo. Lo stato arabo è stato infatti in qualche modo costretto a modificare le proprieper favorire la convivenza coniugale del calciatore più forte del mondo con la compagna Georgina Rodriguez.alla sua presentazione allo stadio Msool Park, a Riyad, inSaudita, il 3 gennaio 2023. Foto Ansa/Epa, il ‘problema’ del matrimonioe Georgina, madre dei figli del talento portoghese, non sono sposati. Fino a qualche giorno fa, però, ledell’...

