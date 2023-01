L' aumento dei prezzi della benzina scuote il governo | pronta la retromarcia?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri è pronto ad affrontare il tema delle accise sui carburanti dopo che l'allarme sull'deiha scatenato un malcontento nella popolazione. Un argomento sul quale il centrodestra in passato aveva dato tanto battaglia ai leader di turno e rischia, scrive Repubblica, “di consumare la fineluna di miele con il Paese”. Secondo il quotidiano c'è una divergenza di posizioni in seno all'Esecutivo e si profila uno scontro tra ministri. In particolare Giorgia Meloni negli scorsi giorni era decisa a confermare la scelta di non rinnovare gli sconti sulle accise, in quanto è un provvedimento costoso e iniquo. “Non è in discussione la reintroduzione di uno sconto sul carburante” ha infatti detto uno dei suoi fedelissimi, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo Chigi. Diversa invece l'idea di ...

24+

Dopo il primo anno di sperimentazione i risultati ottenuti sono stati undel rispettolimiti di velocità, i morti sulle strade che si sono più che dimezzati e si sono ridotti in modo ......infatti un adeguamento annualelivelli minimi delle retribuzioni in base all'inflazione, rilevata dall'Istat al 30 novembre di ogni anno. A novembre 2022 era all'11,8%, in pratica l'... Benzina, perché non c'è speculazione dietro l'aumento dei prezzi - 24+ Rincari Atm, l’ira dei viaggiatori: "Biglietti aumentati ma il servizio è lo stesso" Debutto tra le lamentele: "Il rincaro non si traduce in corse più frequenti". Segnalate attese fino a 30 minuti; ...«Mai è stato così facile organizzare un golpe. E mai è stato così difficile». Il popolare giornalista brasiliano André Petry ha riassunto, in una frase, l’assalto alle sedi delle istituzioni ...