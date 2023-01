Latina | ex Rossi Sud | mercoledì riprendono le corse per i bambini che vanno a scuola

(Di martedì 10 gennaio 2023)– Il servizio di trasporto dalla exSud sia per ichesia per gli adulti che si recano sul posto di lavoro è stato garantito fino a tutto il 2022 e riprenderà regolarmente per i11 gennaio 2023. Con determina N° 1710 /2022 del 20/10/2022, infatti, proprio per garantire il diritto allo studio dei 15provvisoriamente domiciliati presso il sito exSud, il servizio di trasporto navetta è stato affidato alla ditta AN BARATTA TOURN S.R.L.S di Sezze che lo ha effettuato fino al 23 dicembre, ultimo giorno diprima delle vacanze natalizie. La determina era proprio finalizzata a un apposito servizio di trasporto con navetta per assicurare la frequenza ...

'Dallo scorso luglio - ricorda una nota della Cri di- varie famiglie rom vivono presso i capannoni dell'exSud, dopo l'incendio che ha distrutto il campo Al Karama, a Borgo Bainsizza, ...