L’Atalanta ribalta il Bologna | Gasp vince 2-1 in rimonta | agganciate Roma e Lazio

Calciomercato.com

... è un ragazzo che a 19 anni è già alladel campionato ... NUOVA- 'Assolutamente sì la stiamo costruendo, un po' per ... Stiamo vivendo una fase di trapasso sfruttando'energia di chi c'...In tredici minutiil Bologna, che non ha le forze e le risorse in panchina per reagire, con gli ospiti che possono gestire il risultato e i ritmi del match fino al triplice fischio,... L'Atalanta ribalta il Bologna: Gasp vince 2-1 in rimonta, agganciate ...