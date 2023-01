(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - L'al Dall'Ara nel posticipo della diciassettesima giornata e rimane aggrappata al treno Europa. Prima vittoria nel 2023 per la squadra di Gasperini, grazie allafirmata Koopmeiners e Hojlund, dopo il gol di Orsolini al quinto minuto. Approcciano bene gli uomini di Thiago Motta ma nella ripresa l'ingresso di Boga cambia volto alla partita e gli orobici trovano i due gol che mettono fine alla striscia di imbattibilità in casa di 4 partite del. Felsinei subito insidiosi con Sanson: sebbene in posizione di fuorigioco l'esterno mette al centro una palla che Scalvini devia verso la propria porta, chiamando in causa il rientrante Musso che si fa trovare pronto. Al quintoil: Orsolini si avventa con cattiveria sul pallone rinviato corto da ...

AGI - Agenzia Italia

... chiil turno affronterà ai quarti di finale la vincente trae Spezia. La squadra di Inzaghi , detentrice della Coppa conquistata battendo in finale la Juventus nello scorso mese di ...Cremonese , Strizzoloin prestito al Modena . Roma , in uscita oltre a Karsdorp che piace ..., con l'ottima prestazione di ieri Boga si è assicurato la conferma in nerazzurro. L'ex ... L'Atalanta passa a Bologna in rimonta Tema che, dopo aver omaggiato Sinisa e Vialli, passa in secondo piano Riccardo Orsolini è intervenuto ai microfono di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta nel monday night di ...Con un pizzico in più di fatica di quanto ci si potesse aspettare, la Fiorentina Primavera ha battuto ai tempi supplementari l’Ascoli per 4-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia e ...