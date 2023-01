L’Atalanta dal punto più basso all’inizio speriamo della risalita | il tasso tecnico è decisivo | e Boga così è utile

(Di martedì 10 gennaio 2023) Quando sei in vetta puoi solo scendere, ma quando sei in fondo puoi solo risalire. Ilfinalepartita di Bologna è questo.del primo tempo è un. Ma molto. Difficile dire se sia stato …

AGI - Agenzia Italia

Basta acquisti in porta . È questa la decisione presaMilan che ha scelto di non prendere altri portieri a gennaio ...dopo'... a parametro zero dall'. Il portiere classe 1992 sarà il vice ......Medel che recupera un pallone in pressing e prova il mancino... Nella ripresarientra dagli spogliatoi con un altro ... L'Atalanta passa a Bologna in rimonta