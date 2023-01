La Gazzetta dello Sport

In pochi sono in grado di rappresentare la Juventus come Gianluca Pessotto. Il suo pensiero rivolto a Gianluca Vialli prima del match con l'Udinese ha emozionato tutti: le parole sono andate dritte al ...La squadranon subisce gol, forse non gioca il calcio più brillante e divertente della ... ma ha continuato per la sua strada ed è riuscito a dare un', la sua, alla squadra. Ad ... L’anima bianconera e il lavoro sui giovani: il ruolo di Pessotto per la Juve di domani Per i bianconeri ottavo successo di fila senza subire gol e secondo posto in classifica. E a breve dovrebbero rientrare anche Pogba, Vlahovic, Cuadrado, ...Danilo anima Juve, i giornali: «Capitano, non sbaglia nulla». Voti altissimi in pagella per l’uomo che ha deciso la gara con l’Udinese Danilo tra i migliori in campo per Juve-Udinese. I giornali esalt ...