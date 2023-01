L' allarme di Save The Children | ' In Afghanistan migliaia di bambini costretti a lavorare'

Redattore Sociale

In Italia era Natale, giorno più giorno meno, quando i talebani in Afghanistan hanno proibito alle donne di lavorare per ...È questo l'lanciato oggi dathe Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro.the Children , ... Afghanistan. L’allarme di Save the Children: “Rischio lavoro minorile dopo divieto per donne di occupazione nelle ong” Una recente indagine ha rilevato che il 29% delle famiglie con capofamiglia donna nel 2022 aveva almeno un figlio impegnato nel lavoro minorile, rispetto al 19% dell’anno precedente.L'allarme di Save the Children, a 2 settimane dal divieto per le donne di lavorare nelle ong, quando il Paese affronta la peggiore crisi economica e alimentare mai registrata ...