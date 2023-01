L’allarme di Save The Children | “In Afghanistan migliaia di bambini costretti a lavorare”

(Di martedì 10 gennaio 2023) In Italia era Natale, giorno più giorno meno, quando i talebani inhanno proibito alle donne diper le organizzazioni non governative internazionali o nazionali operanti nel Paese. Una nuova stretta, che seguiva di poco il divieto per le ragazze di frequentare le università pubbliche e private dello Stato. Inoltre oggi, 10 gennaio, il governo talebano ha fissato una scadenza di 10 giorni per chiudere i saloni di bellezza e dichiarato che sarà vietato alle donne dinei centri commerciali. Lo riferiscono fonti citata da Al Arabiya. Intanto, a due settimane di distanza dal divieto,the, una delle ong che si è vista imporre l’assurda misura, lancia un terribile allarme: ipotrebbero esserea tornare a ...

È questo l'allarme lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro.