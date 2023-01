L’agente Sonia Souid non ha paura | Le Graet accusato di molestie sessuali

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente della Federcalcio francese nella bufera. Noel Leha scatenato il caos per diversi episodi: dopo aver rilasciato delle forti e non apprezzate dichiarazioni nei confronti di Zidane, adesso èdi. A denunciare Le, agente dei giocatori, che ha concesso un’intervista a L’Equipe, svelando gli atteggiamenti del leader della Federcalcio. Leggi anche IL CASO ZIDANE In Francia è bufera su Zidane: il duro attacco e la risposta di Mbappé La denuncia diparla della relazione con Lache l’avrebbe assunta per “essere brillante nelle sue capacità“, ma con il ...