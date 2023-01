L' addio a Vialli | la messa a Cremona | cinque maglie ai piedi dell' altare e tanti ex

...il Paese si stringe nel ricordo di Gianluca, in questo minuto di silenzio vogliamo ricordare anche Sinisa Mihajlovic, che in questi tre anni ha regalato a tutta Bologna grandi emozioni.......il Paese si stringe nel ricordo di Gianluca, in questo minuto di silenzio vogliamo ricordare anche Sinia Mihajlovi, che in questi tre anni ha regalato a tutta Bologna grandi emozioni....CREMONA (ITALPRESS) – Cremona si è stretta simbolicamente per l’ultima volta attorno a Gianluca Vialli. Sul piazzale della chiesa di Cristo Re si è radunata una grande folla per partecipare alla funzi ...Ai piedi dell’altare, ci sono le cinque maglie di Gianluca Vialli: quella grigiorossa della Cremonese, quella bianconera della Juventus e quella blucerchiata della Sampdoria, poi quelle della Nazional ...