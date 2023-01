La vocazione ritrovata Il ritorno del demiurgo Minoli e del suo Mixer

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Metti un pranzo saltato in Rai. Ed ecco: delle due l’una. Può essere l'effetto di una remota congiuntura astrale. Oppure è una commovente, resistente. Lo sa bene Giovanni, ilche ha plasmato la televisione italiana. O se preferite, il genio astuto che ha mixato un’epoca e che perciò dice subito grazie. Prima ancora che ai presenti, ai suoi fidati invisibili collaboratori. A quei tecnici che nei mesi estivi rinunciavano alle colazioni per chiudere in tempo riprese e montaggi. È successo anche questo mentre si lavorava a “- vent’anni di televisione”, il viaggio fra gli Ottanta e i Novanta in onda in seconda serata dal 12 gennaio su Rai 3 e dal 18 su Rai Storia. Incordando tutti quei fili lunghi vent’anni, Giovannis’è finanche commosso nel ritrovare una parola che ...