La violenza dilaga con velocità crescente da est a ovest. E non c’è soltanto quella fisica

(Di martedì 10 gennaio 2023) Era sembrato quasi un salto nel tempo, per non dire un vero e proprio capolino dal buio dell’oscurantismo, quello della libertà ritrovata in Brasile a seguito dell’elezione a presidente di Lula. Senonché domenica, a Brasilia, una folla di nostalgici – di già? – di Bolsonaro ha cancellato quell’illusione. Un gruppo di avversari irriducibili, peraltro non sparuto, del leader eletto di recente, ha tentato un vero e proprio colpo di mano, assaltando e mettendo a soqquadro le stanze del parlamento. Oltre a feriti e contusi, anche arredi e suppellettili distrutti, questo è il pesante bilancio diincursione e non è poca cosa. Ciò che fa pensare con animo cupo a una involuzione per di più non pacifica della situazione sociopolitica di quel paese, è che non vi sia concordia tra l’apparato militare e le forze dell’ordine. È stata la prima rampogna che Il Presidente in ...