La variante Kraken e l’allerta dell’Oms | rischio di una nuova ondata in Europa

Quotidiano Sanità

La, XBB.1.5, che sta dilagando in Usa non è ancora presente con grandi in Ue ma sta crescendo. Un arrivo temuto perché il virus Sar Cov 2 così mutato è considerato dagli esperti 'il virus ...Secondo i dati contenuti nella valutazione del rischio connesso alla nuova sotto -realizzata dallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ladel virus è ... Covid. Ecdc: “La sotto variante Kraken potrebbe far crescere i casi in UE”. Ma il vaccino sembra proteggere in misura ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il direttore regionale per l'Europa dell'OMS ha fatto il punto della situazione sulla pandemia e ha informato i Paesi sui rischi futuri delle varianti. Intanto la variante Kraken cresce in modo lento ...