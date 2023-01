(Di martedì 10 gennaio 2023) 'L'va sostenuta con tutti gli armamenti di cui ha bisogno per difendere il proprio territorio e difendere il diritto internazionale'. Lo ha detto al presidente della Commissione Ue, Ursula von ...

"Aggiustiamo finalmente l'ingiustizia subìta per anni!",il pupazzo Pushilin. Forse bisogna prima aggiustare l' Armata Rotta di Putin : nella zona di Kharkiv, racconta il think -... La Ue esulta: "Tank all'Ucraina, finalmente abbiamo convinto la Germania" Lo ha detto al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sul possibile invio dei carri armati Leopard all'Ucraina.