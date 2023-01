“La uccido” | scoperta sconvolgente sul telefono dell’ex della povera Alessandra Matteuzzi

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sulle note deldi Giovanni Padovani, l’assassino di, è emersa una terribile verità. Già un mese prima il suo ex aveva premeditato di ucciderla. Quando si parla di femminicidi, nella maggior parte dei casi sia la difesa che la narrazione collettivatragedia si sofferma sul raptus, capace non solo di giustificare, ma anche di scagionare in toto l’assassino. Ma ovviamente non è così. Non è sempre o comunque non è mai soltanto incapacità di intendere e di volere quella che spinge un uomo a uccidere la propria compagna, moglie, fidanzata.(periodicoitaliano.it)Sussiste, infatti, un radicato e crescente odio nei confronti di chi ha deciso di continuare la propria ...