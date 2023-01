La superstizione è ritenuta un peccato dalla Chiesa?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Qual è la posizione dellain merito alla? E il fedele che cade in questo “tranello” vive una mancanza o una perdita di fiducia in Cristo? La tradizione popolare risponderebbe con la sua canonica frase: “Non è vero, ma ci credo”. Ma in realtà, il discorso è un po’ più lungo e complesso. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

