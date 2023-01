La subdola complicità di polizia e forze armate nell’assalto a Brasilia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per giorni sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro in tutte le regioni del Brasile hanno organizzato la trasferta verso la capitale federale per mettere in atto il “Piano B”: marciare sulle istituzioni democratiche del Paese, invadere il palazzo presidenziale, la Corte suprema e accamparsi in Parlamento. Appelli alla mobilitazione di “patrioti” e brochure con la proposta di viaggio in pullman verso la piazza dei tre poteri circolavano da giorni sui gruppi di bolsonaristi radicali, soprattutto su WhatsApp e Telegram. Tutti sapevano, conoscevano i piani e le intenzioni, eppure nessuno si è mosso in tempo e organizzato la sicurezza adeguatamente. Anche quando a migliaia hanno iniziato a raggiungereore prima del corteo sfociato nell’invasione e depredazione del palazzo Presidenziale, del Parlamento e della Corte suprema. Così quando il fiume di ...