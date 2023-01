La strategia anti-incidenti del Comune di Roma

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Ci sono incroci stradali sulla viabilità secondaria della capitale che sono dei veri e propri passaggi critici per la sicurezza stradale, sono i cosiddetti 'black point', vale a dire aree dove l'incidentalità stradale è particolarmente elevata. Ne sono stati individuati già 175. E su questi punti si è acceso da qualche mese il faro del Campidoglio, nel tentativo di porre rimedio al pericolo che ogni giorno corrono pedoni e conducenti di mezzi a due o quattro ruote. Le Zone 30 diventano una parte di questa, insieme alle prime risorse per affrontare appunto l'emergenza black-point. Sono diverse - dichiara l'assessore comunale ala Mobilità, Eugenio Patanè - le strategie che vengono messe in campo "per trasformare una città autocentrica comein città intermodale e sostenibile, a cominciare dalle misure di disincentivo al traffico ...