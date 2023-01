La squadra più vincente del mondo è africana | l’Al Hilal di Florent Ibengé | una storia tra calcio | politica e rivoluzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non il Real Madrid o il Bayern Monaco, né il PSG o il Manchester City: èdi Omdurman lapiùdel 2022. I numeri parlano chiaro: nell’anno appena trascorso, infatti, i sudanesi hanno vinto 41 partite, una in più di Porto e Liverpool (40). Merengues e Citizens, per dire, si sono fermate a 37. L’Onda Blu – che è stata soprannominata così perché l’ispirazione del nome (, mezzaluna in arabo) venne ad uno dei fondatori, tale Adam Rajab, in una notte rischiarata da una splendida luna crescente – ha vissuto un anno da favola, impreziosito lo scorso novembre dalla conquista del ventinovesimo titolo della sua, il secondo consecutivo. La stagione era cominciata con il portoghese João Mota in panchina, ma il definitivo salto di qualità è arrivato con lo ...