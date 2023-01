(Di martedì 10 gennaio 2023) I biancazzurri di mister De Rossi si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio, presso il Centro Sportivo “G.B.” per la ripresa deglidopo la sosta del campionato. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra si è spostata sul Campo 1 dove ha concluso l’attivazione e ha poi svolto una serie di esercitazioni basate su circuiti individuali. Di seguito il programma delle prossime sedute, che saranno svolte a porte chiuse ed il cui orario può essere soggetto a variazione. VENERDÌ 6 GENNAIO Allenamento ore 10:00 – Centro Sportivo “G.B.” Allenamento ore 15:00 – Centro Sportivo “G.B.” SABATO 7 GENNAIO Allenamento ore 10:00 – Centro Sportivo “G.B.” Allenamento ore 15:00 – Centro Sportivo “G.B.” DOMENICA 8 ...

Riparte il campionato. La Reggina hala sua preparazione ormai da diversi giorni per preparare al meglio la sfida contro la, compagine guidata da un altro ex campione del mondo come Daniele De Rossi , decisamente meno ......ieri su Instagram da Radja Nainggolan eoggi dal Resto del Carlino non possa nascondersi qualcosa di vero: ' Daniele (De Rossi, ndr) mi ha chiesto di andare a dargli una mano alla- ha ... La SPAL ha ripreso gli allenamenti al "G.B. Fabbri" Ipotesi di uno scambio Buchel-Proia e interessamento nei confronti di Marsura. Sono queste le piste che ha preso prepotentemente piede nella giornata di ieri. Il centrocampista dell’Ascoli potrebbe es ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 847.