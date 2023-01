La sinistra pensi a Scalfari Rocca smonta le polemiche strumentali

Domani

sempre più in frantumi: anche la Cgil molla D'Amato nel Lazio Ma il cenno alla sicurezza non è andato giù a Piantedosi. Che, ospite a 'L'Aria che tira', ha riservato una stoccata feroce al ...... proprio come molte delle figure principali della rivoluzione digitale (siad esempio a Bill ... La politica tutta, a destra come a(o quanto meno la sua versione da 'Terza Via') ha ... La rivelazione di Letta: voleva Sassoli leader della sinistra che non c’è più Oggi la direzione del partito, le primarie slittano di una settimana, per non comprimere i congressi delle regioni che vanno al voto.Il nuovo horror prodotto da Jason Blum è partito fortissimo al botteghino, incassando 45 milioni in tutto il mondo.