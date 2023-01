(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladi, Halyna Luhova, si racconta, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Ragione al videoreporter Francesco Maviglia, entrato in città con minore difficoltà rispetto all'...

Globalist.it

Ladi, Halyna Luhova, si racconta, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Ragione al videoreporter Francesco Maviglia, entrato in città con minore difficoltà rispetto all'...Ladella città liberata ci dice che si lavora sottoterra, si accolgono tutti ma c'è da fare attenzione alle spie. Le evacuazioni difficili e il mercato colpito, dal nostro inviato. ... La sindaca di Kherson ottimista: “In primavera libereremo i nostri territori” Halyna Luhova, si racconta, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Ragione al videoreporter Francesco Maviglia, entrato in città con minore difficoltà rispetto all'inizio della guerra.Il presidente Zelensky: "Kherson e Kramatorsk sono state colpite durante la presunta tregua annunciata dai russi" ...