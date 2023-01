La sfida di Giorgia Meloni | leader di governo e di una destra che guarda al futuro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono circa settanta giorni che, prima donna a farlo, guida l’Italia. Un lasso di tempo tanto breve che, di fatto, non ha nemmeno consentito di realizzare una legge finanziaria compiuta, dovendo peraltro destinare gran parte delle risorse esistenti all’emergenza energetica. Ed ereditando il lavoro in gran parte del precedente esecutivo per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. Laship diUna cosa si è già vista, però: e cioè che l’Italia, e mi si consenta anche il centro, hanno unefficace, credibile, orientato a creare una stagione politica lunga che passa attraverso una crescita organica di Fratelli d’Italia come traino di una nuova forza conservatrice. La dizione di conservatori si presta ad interpretazioni ...

Barbadillo

