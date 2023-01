La serata per Negrini si recupera il 20 febbraio | al via le prevendite

(Di martedì 10 gennaio 2023) MILANO – Laspeciale dedicata a Valerio, poeta e fondatore dei Pooh, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa prevista per l’11 gennaio al Teatro Pime a Milano è stata spostata al 20al Teatro Lirico, Milano. Le motivazioni alla base dello spostamento di data e di location sono per accontentare le numerose richieste da parte del pubblico, dopo il sold out della data precedentemente annunciata e per dare maggiore supporto all’associazione ANPIL e ai suoi scopi benefici. I biglietti già acquistati saranno disponibili per la nuova data e per chi invece volesse richiedere il rimborso del biglietto trova tutte le informazioni sul sito ticketone.it. Leper la nuova data saranno aperte dal 16 gennaio 2023 esclusivamente sul sito Ticketone.it. Ladi ...

Vivimilano

... un programma pop molto seguito, in primatv, dovrebbe prestare più attenzione ai messaggi che veicola perché finisconoalimentare e giustificare pregiudizi ancora radicati. Se il lavoro ...Giovanni Minoli , 77 anni , torna in tv, dal 12 gennaio su Rai 3 in seconda(e dal 18 gennaio anche il mercoledì alle 21.15 su Rai Storia), con Mixer - Vent'anni di televisione... Una serata per Valerio Negrini, fondatore dei Pooh, cambio data e ... I Globes restano pero' sorvegliati speciali. La Nbc ha rinnovato il contratto per la diretta, ma solo per un anno. Snobbera' la serata Brendan Fraser, candidato per 'The Whale' e che nel 2018 ha ...Ritorna a Siena a distanza di vent’anni dalla sua ultima esibizione per l’Accademia Chigiana, nel 2003, il violinista americano Gil Shaham, vincitore del Premio Chigiana nel 1992, di un Grammy Award e ...