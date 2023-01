La saldatura tra ultras ed estrema destra | il calcio c’entra fino a un certo punto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non è, il fenomenooggi non riguarda il. È quel che scrivono i rapporti dell’Intelligence italiana oggi ripresi da Repubblica. Gli ultrà – o più correttamente: alcune frange del tifo organizzato – stanno lavorando da amplificatore di altro. Tanto da convincere le nostre forze di polizia e la nostra intelligence che in gioco non c’è la violenza di una piazza ma un pezzo di sicurezza nazionale. «Le tematiche proprie dei movimenti politici radicali — si legge nell’informativa — trovano una loro collocazione all’interno degli stadi. «Non a caso è frequente la presenza di ultrà ad alcune delle più importanti iniziative di piazza. I militanti ultrà contigui all’estremismo politico sono infatti soliti infiltrarsi in manifestazioni suscettibili di degenerare in gravi ripercussioni dell’ordinee della sicurezza pubblica. In ...