La Russia usa i caccia Su-57 in Ucraina | ecco le prove

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il ministero della Difesa britannico ha confermato, dopo aver analizzato fotografie satellitari, che lasta utilizzando cinqueSukhoi-57 di quinta generazione (nome in codice Nato, Felon), contro obiettivi in. Le prime voci secondo cui le forze aerospaziali russe (Vks) avevano schierato alcuni di questi aeroplani per operazioni contro i sistemi di difesa aerea di Kiev erano emerse nel giugno 2022, quando la notizia era stata diffusa da fonti russe ma appariva come una dichiarazione di supremazia aerea che poi, in realtà, si era rivelata inesistente. La verità è che pare che la Vks al momento disponga soltanto di cinque esemplari, i quali seppure “combinati in una rete informativa attraverso sistemi automatici di comunicazione, trasmissione dati, navigazione e identificazione in tempo reale”, come annunciato dal ...