La Russia terrorizza il mondo con la super nave da guerra e i razzi ipersonici | GUARDA

(Di martedì 10 gennaio 2023) Laprosegue le sue esercitazioni navali nel Mare di Norvegia. Il ministero della Difesa di Mosca ha pubblicato delle immagini che ritraggono l'equipaggio dellamilitare Admiral Gorshkov, armata con i missiliZircon. Lasostiene che questo razzo può eludere le difese aeree occidentali volando a 11.265 km/h. Entrata in servizio nel 2018 dopo lunghe prove, la Admiral Gorshkov è la primadella nuova serie di fregate progettate per sostituire i cacciatorpedinieri come componente d'attacco chiave della marina russa. Lunga 130 metri, l'imbarcazione conta 200 membri a bordo e nel 2019 ha fatto il giro degli oceani percorrendo 35mila miglia nautiche.

RaiNews

