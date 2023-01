La rivoluzione del digital fitness | le app per rimanere in forma

(Di martedì 10 gennaio 2023) Come recita il proverbio “anno nuovo, vita nuova” e dopo i pranzi e le cene delle festività natalizie, possiamo anche aggiungere, “attività fisica nuova”. Natale è il periodo in cui resistere alle...

Il Sole 24 ORE

... questa ricarica sfrutta la rete urbana esistente integrando il suo sistema elettronico di gestione, all'internocordolomarciapiede, quindi posizionandosi nella parte più vicina alla strada. ...Lafrancese ha utilizzato unitariamente questi tre principi, ma a favore di una parte soltanto della popolazione: la borghesia lasciando fuori il restopopolo. Oggi in Italia, dopo ... Vittorio Adorni e la rivoluzione del ciclismo in tv Il display del primo iPhone della storia era un LCD touch capacitivo ... Quell'iPhone "non finito" fu però, davvero, l'inizio della rivoluzione e provocò un terremoto impressionante a livello ...«I cittadini iraniani vogliono una vita normale, chiedono che vengano rispettati i loro diritti umani», dice Mahmood Amiry Moghaddam, direttore di Iran Human Right. «Sono passati più di 100 giorni dal ...